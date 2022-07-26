Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çelik: Irak’taki olay tipik bir PKK saldırısı

#Ömer Çelik#MYK#PKK
Çelik: Irak’taki olay tipik bir PKK saldırısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak’ın kuzeyindeki sivillere yönelik saldırıyla ilgili olarak Türkiye’nin suçlanmasının planlı bir provokasyon olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çelik, özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Biz provokasyonlara karşı deneyimliyiz. PKK’ya karşı bir operasyon hazırlığının olduğu bir dönemde Irak’ta meydana gelen olay, birilerinin Türkiye’yi suçlaması planlı bir provokasyondur. Bu saldırı sonrasında Türkiye’nin hedef gösterilmesi yanlıştır. Kardeş Irak halkını kendimizden ayırmayız. Irak halkına zarar verecek bir eylemin Türkiye’den kaynaklanması söz konusu olamaz. Uzman olanların açık ve net görebileceği gibi kullanılan mühimmattan ve silahtan, olayın gerçekleşmesinde kullanılan yönteme kadar tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır. Yakın zamanda PKK, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimi de tehdit etti. PKK, bildiğimiz bir katliam şebekesidir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#MYK#PKK

BAKMADAN GEÇME!

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk
BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk
BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık