Çelik: Irak’taki olay tipik bir PKK saldırısı

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“Biz provokasyonlara karşı deneyimliyiz. PKK’ya karşı bir operasyon hazırlığının olduğu bir dönemde Irak’ta meydana gelen olay, birilerinin Türkiye’yi suçlaması planlı bir provokasyondur. Bu saldırı sonrasında Türkiye’nin hedef gösterilmesi yanlıştır. Kardeş Irak halkını kendimizden ayırmayız. Irak halkına zarar verecek bir eylemin Türkiye’den kaynaklanması söz konusu olamaz. Uzman olanların açık ve net görebileceği gibi kullanılan mühimmattan ve silahtan, olayın gerçekleşmesinde kullanılan yönteme kadar tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır. Yakın zamanda PKK, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimi de tehdit etti. PKK, bildiğimiz bir katliam şebekesidir.”