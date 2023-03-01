Çekyatta 23 gün

Haberin Devamı

Asi Nehri kenarında, enkazların başında bir çekyat ve üzerinde yatan bir depremzede. Mehmet Toksöz; Kunduracı Abbuş Sokak’ta elektronik malzemeler, güvenlik ve ses sistemleri üzerine işyeri vardı. Ancak depremde yerle bir oldu. Evi de yıkılan ve depremin ilk gününden bu yana enkaz başındaki çekyatta yatıp kalkan Toksöz, “Kurtulduk diye seviniyoruz ancak bir dakikada hayatımız sıfırlandı. Her şeyimizi kaybettik. Evim yıkıldı, işyerim yıkıldı. 23 gündür enkaz başında yatıp kalkıyorum, işyerimde değerli eşyalarım vardı, kimse almasın diye bekliyorum. Büyük bir felaket yaşadık, her şeyimizi kaybettik. Allah düşmanıma böyle bir felaket yaşatmasın. Daha biz enkazdayken borcunu isteyen oldu” diyor.

Haberin Devamı

HAYAT ÇOK RİSKLİ

Hatay’da riskli birçok bina bulunuyor. Girilmemesi için uyarı yapılan binalara giren depremzedeler, alabildikleri kadar eşyalarını alıyor. Bazı binalarda ise getirilen vinçlerle depremzedelerin eşyalarını taşıması dikkat çekiyor. Yarısı yıkılan binadaki evine girerek eşyalarını alan Sezai Yüksek’in, “Yıkılan binaya girip birkaç eşya aldık, günlük ihtiyacımız olan eşyalar. Riskli ama ne yapalım? Acil ihtiyaç duyduğumuz eşyaları alıyoruz” sözleri yaşanan çaresizliğin özeti.