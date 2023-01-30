Çekmeköy'de halay çeken gruba minibüs çarptı! Dehşet anları kamerada

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi, Gazel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, içinde sürücüsü olmayan 34 FRY 275 plakalı minibüs, park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Araç, izinden gelen asker için davul zurna ile halay çeken grubun arasına girdi. Minibüs, park halindeki araçlara vurarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün altında kalan kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Kazada 16 yaşındaki B.T, Cenk Caner Kemer(28), 13 yaşındaki K.S, Yasin Yıldırım (19) ve Can Pusa yaralandı. Yaralılardan 55 yaşındaki Sezai Yıldız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Minibüsün sürücüsü Metehan Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz, polise verdiği ifadede, asker eğlencesi için aracıyla sokağa geldiğini, aracını park ettikten sonra vitese takıp el frenini çektiği, eğlenceye katıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ise aracın yokuş aşağı hareket etmeye başladığını söylediği öğrenildi.

Asker eğlencesini düzenlediği belirlenen Şehabettin Karaduman'a ise gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

KAZA ANI VE ARDINDAN YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, halay çeken grubun arasına dalan minibüsün çarpma anları görüldü. Ayrıca kazadan sonra yaşanan arbede ve yerde yatan yaralılar da başka bir cep telefonu kaydına yansıdı.

Olayı görenlerden Musa Yıldırım, "Yukardan aşağı araba bir anda freni boşalmış, yokuş aşağı inerken burada halay çeken milletin içine daldı. Aşağıda 3 arabaya vurdu durdu. 1 kişi öldü, 3 de yaralımız var. İzinli asker eğlencesi vardı. Şahıs eğlenceye geliyor, yukarıya aracını park ediyor. Araba bir andan nasıl oluyorsa harekete geçiyor burada milleti eziyor." şeklinde anlattı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.