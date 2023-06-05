×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çekirgeler köyü istila etti

Güncelleme Tarihi:

#Çekirge#Gümüşhane#Tarla
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 12:32

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde, sayıları binleri aşan çekirge, evler ve tarım arazilerini istila etti. Tarla ve bahçelere zarar veren türünün ‘yeşil çekirge’ olduğu tespit edilen çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde evleri ve tarım arazilerini çekirgeler istila etti. Bahçelerdeki biber, domates, fasulye gibi mahsulleri yiyerek yok eden çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sayıları binleri aşan türün, Türkiye'nin tüm bölgelerinde olan ‘yeşil çekirge’ olduğu tespit edildi. Ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Ancak yoğun yağışlar ilacın etkisini azaltınca mücadele sonuç vermedi.

YAĞIŞLAR DURUNCA YENİDEN İLAÇLANACAK

Şiran İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçede daha önce de çekirge istilası görüldüğü belirtildi. Çekirgelere karşı ilaçlama çalışmasının sürdürüldüğü, ancak yağışların mücadeleyi olumsuz etkilediği bildirildi. Açıklamada, yağışların durmasıyla yeniden bölgede kapsamlı ilaçlama çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

Haberin Devamı

Çekirgeler köyü istila etti

‘ÇEKİRGELER BAŞIMIZI BELA OLDU’

Köy muhtarı Seyfettin Nazlı, ilaçlı mücadeleden yağış nedeniyle fayda alınamadığını belirterek, “Köyümüzde çekirgeler başımızı bela oldu. Sinek kadar büyüklükteler, ekinlere zarar veriyor. Bu sıkıntı daha önce diğer köylerde de yaşanmıştı. Ekipler o zaman müdahalede bulunarak, çekirge istilasını durdurdular. Köyümüzde son dönemde çekirgeler yoğunlaştı. Yeterli ekipmanımız, ilaç pompası olmadığı için istilanın önüne geçemedik. Yeterli ilaçlamalar yapıldı ancak havalar aşırı yağışlı geçmesi, ilaçlamalardan fayda alınmasına engel oldu. Havaların düzelmesiyle birlikte gerekli çalışmaları yeniden yapacaklar” dedi.

‘KAPIMIZI, PENCEREMİZİ AÇAMIYORUZ’

Köylülerden Hanım Yılmaz da “Kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkarken ilk önce kapıya tekme atıyorum ki; ‘çekirgeler düşsünde dışarı çıkalım’ diye. Çamaşır asamıyorum. İnsanın eli ayağı da kaşınıyor. Umarız bir çare bulunur” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çekirge#Gümüşhane#Tarla

BAKMADAN GEÇME!

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı?

#BSF