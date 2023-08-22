‘Çekilip gitmeli’ye ‘O gitmeli’ yanıtı

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“Mayıs ayında seçimi kazanamadık. Buna çok üzgünüz. Bu süreçte özellikle parti yöneticileri olarak bizlerin duygusal kopuşlara, melankoliye kapılma lüksümüz yok. Erdoğan’ın zammına zulmüne dur demek için çalışacağız.

CHP’Yİ DAĞITMAK İSTİYOR

Seçimlerden bugüne kadar geçen 2.5 aylık süre, önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımızın fragmanıdır. Milletimiz 7 ay sonra sandıkta bunun faturasını sarayın önüne koyacaktır. Saray ilk günden beri bunun farkındadır. Tek çaresi muhalefetin 25.5 milyon oyunu, CHP’yi dağıtmaktır. Seçimin, keyfi yönetiminin önündeki son engel olduğunun farkındadır. Biz de hedefimize mahalli idare seçimlerinde tarihi bir zaferi koyuyoruz. Tüm büyük şehirleri almayı hedefliyoruz. Konya’yı da alacağız diyoruz.”

YÜZÜNE SÖYLESİN

Ankara’da Mansur Yavaş’ın yerine Levent Gök’ün aday yapılacağı iddiaları için, “Asparagastır, ciddiye almıyoruz” diyen Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdar-

oğlu ile ilgili, “En hayırlısı kendisinin çekilip gitmesi” sözlerine de, “Cesareti varsa ekranda Genel Başkanımızın karşısına çıkıp yüzüne söylesin, cevabını alsın. Bir önceki belediye seçimlerinin yenilgilerini nereye koyduğunu, neden istifa etmediğini açıklasın: Son seçimdeki partisinin oylarındaki dramatik düşüşleri anlatsın. Esas çekilip gitmesi gereken Erdoğan’dır” dedi.