2.6 MİLYARLIK YILLIK KATKI

“Açılışını yaptığım kısımla toplam yatırım bedeli 1.7 milyar dolar olan kesim, inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir. Kuzey Marmara Otoyolu’nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2.6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 350 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır.

BIRAKIN RAHAT RAHAT ÇALIŞALIM

Ülkemizi siyasi ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler, bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Kendileri dışarıdan, yıllardır kullandıkları figüranları içerden yeni Türkiye’nin yükselişinin önünü kesmek için bize sürekli çelme takıyorlar. Hizmet yaparsın, önünüze dikilir. Bir yerde bir adım atacaksın, önünüze dikiliyor. Yahu ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ürettiğiniz bir şey yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim daha yapacağımız daha çok işler var. Altyapıda yapacaklarımız var. Sağlık tesislerimiz var. Okullarımız var. Adalet, bu noktada atacağımız adımlar var. Bütün bunlarla beraber ulaşımda, enerjide, dış politikada attığımız, atacağımız adımlar var. Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim.

OSMAN GAZİ’DEN MUSTAFA KEMAL’E

Osman Gazi’nin 722 yıl önce diktiği çınarın izinde, Fatih Sultan Mehmet’in 568 yıl önce İstanbul surlarına diktiği sancağın gölgesinde, Gazi Mustafa Kemal’in 98 yıl önce emanet ettiği Cumhuriyet’in kollarında, maziden maziye kurduğumuz köprüyü, aşkla şevkle, heyecanla geçerek Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.

Türkiye’nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi, hem turizm potansiyeli bakımından, en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi otoyollarla kuşatmış olacağız. Yavuzsultan Selim Köprüsü, Osmangazi köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almaktadır. Kanal İstanbul ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağız.”

EYVALLAH ETMEYİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında Filistin konusunda da şunları söyledi: “Dışişleri bakanımız ve birçok birlikte hareket ettiğimiz dışişleri bakanları, BM Genel Kurulu’nda, dönem başkanı olan milletvekilimiz Volkan Bozkır’ın başkanlığında başarılı bir oturumu gerçekleştirdiler. Filistin’in 1947’den itibaren, bu terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar. Durmayacağız. Bu haritaları göstererek anlatacağız. Çünkü terör devleti İsrail’in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım.

Gençler, bu terör devleti İsrail’i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Bizi yeniden kısır çekişmelerin, dar kalıpların, sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere bunca yıldır eyvallah etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. “Filistin bizi bekliyor. Filistin o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor. Şunu bilin, tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye’nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor.”

4. YARGI REFORMU GELİYOR

Erdoğan konuşmasında yeni bir yargı paketinin hazırlandığını da açıkladı: “Yeni ve sivil anayasa hazırlığımızı tüm siyasi partilere sunacak, yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız. Türkiye’yi salgın sonrasında yeniden planlanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığımızı sürekli ifade ediyoruz. Hukuktan ekonomiye reformları, yine bu dönemde milletimizle paylaştık ve hemen uygulamaya geçirmeye başladık. Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz.”

ERDOĞAN ADINA HATIRA ORMANI





Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4.7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Erdoğan’a takdim etti. Erdoğan açılışın ardından yeni yolda direksiyona geçti.

YENİ YOLDA İLK SÜRÜŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninin ardından makam otomobilinin direksiyonuna geçip, İstanbul’un en uzun tüneli unvanını eline geçiren Cebeci Tüneli’nde sürüş yaptı. Tünel çıkışında bağlantı yolunda yağmur altında da makam aracını kullanan Erdoğan’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik etti. TEM otoyolu Hasdal mevkiinden bağlantı verilen bölüm, Gazi Mahallesi altına açılan Cebeci Tüneli ile Kuzey Marmara otoyoluna bağlanıyor. 7’nci kısmın toplam uzunluğu 10.2 km. Bir çift tünele sahip olan bu yolda toplam 6 viyadük, 4 köprü, 1 üstgeçit, 8 alt geçit ve 2 tünel işletme merkezi bulunacak.

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