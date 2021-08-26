Çekicinin altında kalan kadını kurtarmak için seferber oldular

Olay, saat 14.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 795. Sokak'ta bulunan sitenin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşında Adalet Akpınar, evinin bulunduğu siteye girdiği sırada, geri geri gelen 34 CYZ 604 plakalı, üzerinde otomobil taşıyan çekicinin altında kaldı. Olayı gören mahalle sakinleri kadının yardımına koşarak, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla çekicinin altında kalan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, bacağında kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Çekici sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"SESİ DUYUP KOŞTUK"

Mahalle sakini Engin Ünalan, "Kahvede oturduğumuz sırada, ses duyduk. Koşarak geldik. Bir abla çekicinin altında kalmıştı. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Yaklaşık 15 kişi çekiciyi kaldırdık. Muhtemelen bir bacağı kırılmış. Hayati tehlikesi yoktu" dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara