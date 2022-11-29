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Çekicili hırsız serbest! 56 suç kaydı var...

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#Çekici#Hırsız#Serbest
Çekicili hırsız serbest 56 suç kaydı var...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:00

İstanbul Maltepe’de yaşayan bir kişi arızalanan Tofaş marka otomobilini 24 Kasım’da bir tamircinin önüne bıraktı. Otomobil aynı gece çekiciyle gelen hırsızlar tarafından çalındı.

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Kamera kayıtlarını inceleyen polis, çekicinin plakasına ulaştı. Çekici Sultanbeyli’de tamirhane işleten 29 yaşındaki E.D.’ye aitti. E.D.’nin arasında oto hırsızlığı da bulunan 56 suç kaydı vardı. E.D.’yi gözaltına alan polis ekipleri, otomobili de Sultanbeyli Viyadüğü’nün altında plakaları sökülmüş ve üzeri kartonla kapatılmış olarak buldu.E.D.’nin modeli düşük ve hasarlı araçları parçalarını kullanmak için çaldığı, bir kısmını da tamir ederek sattığı belirlendi. E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çekicili hırsız serbest 56 suç kaydı var...

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#Çekici#Hırsız#Serbest

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