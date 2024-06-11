‘Cehennem çöl sıcakları’ afet boyutuna ulaştı… Sıcaklıklar ne zaman mevsim normallerine dönecek? ‘Omega blokajının yüksek basıncının etkisindeyiz’

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İlkbaharı sonlandırıp yaz aylarına adım attığımız bu günlerde, hava mevsim normallerinin üzerinde ısınmaya başladı. Son bir haftadır, yüksek sıcaklık ekstrem düzeyde etkisini gösterirken; bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç bölgelerinde yağışlar beklense de uzmanlar; Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini belirtiyor. Ayrıca Trakya, İç Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde ise 35-40 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Peki neden bir anda ekstrem sıcakların etkisi altına girdik?







‘OMEGA BLOKAJININ YÜKSEK BASINÇ SIRTI ÜLKEMİZ ÜZERİNDE YER ALIYOR’

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Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Artık eski bahar ayları, kış ve yaz mevsimlerini görmemiz hayal oldu. Dünya iklimi gün geçtikçe değişiyor. Atmosferde meteorolojik olaylarda farklılıklar görülüyor. Bu farklılıklar dünya insanının yaşantısını olumsuz etkiliyor. Özellikle küresel ısınma, hava basınç sistemlerini etkileyerek mevsime göre farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor" dedi.



Son zamanlarda yaşanan ekstrem sıcaklık için Omega blokajı vurgusu yapan Dr. Özdemir, “Bugünlerde "Omega blokajının yüksek basınç sırtı ülkemiz üzerinde yer alıyor. Bu da havanın aşırı sıcak ve kurak geçmesinin neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Omega blokajı, iki alçak basınç merkezinin orta kısmına sıkışmış yüksek basıncın uzun süreli etkili olduğu sisteme deniyor. Yunanca 'Omega' harfine benzediği için bu isimle anılıyor. Omega blokajında, uzun süre güneyden gelen sıcaklar nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

‘CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI’ HAVA SICAKLIĞINI AFET BOYUTUNA ULAŞTIRDI’

“Rüzgârların güneyli olması ve Afrika üzerinden toz taşınımıyla beraber ‘cehennem çöl sıcaklarının’ gelmesi, ülkemizde hava sıcaklığının neredeyse afet boyutuna ulaştırmaya başladı” diyen Dr. Güven Özdemir, “Bu aşırı sıcaklarla mücadeleye alışmamız gerekiyor. Ormanlarımız başta olmak üzere yeşil alanlarımızı ve ekili arazilerimizi korumaya almalıyız” uyarısında bulundu.





ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!



‘TEMMUZ VE AĞUSTOSTA YAĞIŞ GÖRME İHTİMALİ YÜKSEK’



Fotoğraflar: iStock

Tüm dünyada ve ülkemizde yüksek sıcaklıkların ve kuraklığın hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Dr. Güven Özdemir,ifadelerini kullandı.Temmuz ve ağustos aylarında yağış görme ihtimalinin olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir,dedi.