Çay Kanunu çıkarılmalı

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CHP Lideri Özgür Özel, dün sabah Rize’de girdiği çay bahçesinde eline makas alarak çay hasat etti. Çay toplayan üretici ailelerle bir araya gelen Özel, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ‘Çay üreticisinin sesini duyuyor, duyuruyoruz’ adlı ‘Çay Mitingi’ne katılarak özetle şunları söyledi:

MUHALEFETİN DOZU DÜŞMEYECEK

“Çayda fiyat açıklandığı günden itibaren Rize’de büyük bir moral bozukluğu var. Yerel seçimlerde şunu söylemiştik; milletin gündeminde olmayan hiçbir konu, Özgür Özel’in, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde olmayacak. Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup, eski kavgalı günleri geri getirmek istiyor ama şunu söylüyorum; normalleşme muhalefetin dozunu düşürmek değildir, vatandaşın sorununu görmemek değildir, haksızlığa susmak değildir. Aksine normalleşme hem müzakere hem mücadele etmek, sorunu görmek, en yapıcı muhalefeti yapmak, gerektiğinde meydanları da doldurmak, eylem de yapmak, sesin en gürünü çıkarmaktır.

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‘TÜRKİYE İTTİFAKI’ SORUMLULUĞU

Sayın Erdoğan’la kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize’ye ne Türkiye’ye faydası var. Ancak buradan Sayın Erdoğan’a, kendi memleketinden AK Parti’li, MHP’li, CHP’li, İYİ Partili her görüşten hemşerisinin, çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim. Bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi, 31 Mart’ta hep birlikte büyük bir başarı kazandığımız ‘Türkiye İttifakı’nın bize yüklediği sorumluluktur. Karşımda sadece CHP’liler değil; tüm görüşten Rizeliler buradalar.

17 LİRALIK FİYATI REDDEDİYORUZ

Sadece çay ithalatını denetleyip, sınırlandırarak kaçak çaya engel olarak sizin sıkıntılarınız çözülebilir; çare buradadır. 1,5 milyon insan, 210 bin aile, çay ile geçinebiliyor. Biliyorsunuz bir çay fiyatı açıkladılar. Kim açıklar çay fiyatını? Bakanlar, başbakan açıklar. Şimdi bakan yok, başbakan yok, hükümetin başı gelir açıklar. Senelerce tütün fiyatı memleketim Manisa’da açıklandı. Üretici fiyatı beğenirse kasketi havaya atardı. Gazeteler yazardı ‘Fiyat güzel kasket havada’. Fiyat beğenilmezse kasketi alırdı yere çalardı.

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NİYE TWEET’LE AÇIKLIYORSUNUZ

‘Tütün fiyatı kötü kasketler yerde’ denirdi. Şimdi hadi bakalım gelin açıklayın, ortada kimse yok, çay fiyatını açıklamayan bir tarım bakanı, çay fiyatını açıklamayan hükümetin başkanı, cumhurbaşkanı olur mu? Niye tweet atarak çay fiyatı açıklıyorsunuz? Gelin Rizelinin gözüne bakın. Bakalım kasketler nasıl yere çalınıyor; yazıklar olsun. 17 liraya çay fiyatını açıklamaya utanıp, tweet attırıyorlar, ‘2 lira da destekleme var’ diyor. 17 lirayla geçim olur mu? Bu 17 liralık yaş çay alım fiyatını kabul etmiyor, reddediyoruz. (Mehmet Çan PEÇE - Nurgül GÜNAYDIN - Osman Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA / DHA)

BAHÇEYE GİRİP ÇAY KESTİM

- “Çay bahçesine girdim, öğrendim, makasla kestim. Baktım bu güneşte bu uğraş. Dediler ki ‘Bir de bunun yağmuru var, ayazı var soğuğu var.’ Bir amca dedi ki bana eskiden ‘1 kilo çay satardık, 1 kilo zeytin alırdık.’ Şimdi zeytinin kilosu 300 lira, 1 kilo çay 17 lira. 1 kilo çayla 100 gram zeytin alamıyorsunuz artık; geldiğimiz nokta budur, duyun bu sesi, duyun. Bakın 1 kilo çay 2 ekmek almıyor, ekmek 10 lira.”

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ERDOĞAN’A SESLENİYORUZ

- “Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Ancak bu kanun hükümetin 1.5 yıl önce getirdiği, çay üreticisini perişan eden, tamamen özel sektörün eline teslim eden, uluslararası çay tekellerinin topraklarımızda egemenlik kurmasını sağlayacak bir teklif olmamalıdır. Buradan Sayın Bahçeli’ye, Sayın Erdoğan’a, Rize’nin bütün vekillerine, Karadeniz vekillerine sesleniyoruz; önergeyi vereceğiz, gözünüzün içine bakacağız, Rize’yi unutmayın, kaldırın elleri, çay üreticisi elini uzatıyor. Bu eli havada bırakmayın, bu eli boşta bırakmayın, tutun elimizi tutun, önergeyi reddetmeyin.”

KEMAL BEY’E SELAM

- Özel kaçak çayları önleme konusunda “Hatırlayalım; bir selam yollayalım, ne diyordu Kemal Bey, ‘Kaçak çayları getireceğim, Rize meydanında yakacağım.’ CHP’yi iktidara taşıyacağız, kaçak çayları buraya getireceğiz, çayları yakmaya Kemal beyi de davet edeceğiz. Kemal beyin sözü, partimizi sözüdür. Eninde sonunda o işi yapacağız. Ham madde alımında, kalite kontrol noktalarında, yeterli çay eksperi, ziraat mühendisi bulunmalıdır. İş bilmezlerin eline güzelim çay üreticisinin emeği, terk edilmemelidir. Çay kooperatifleri güçlendirilmelidir” dedi.

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İSRAİL’İN KATLİAMLARINI LANETLİYORUZ

- Özel, Filistin’e yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’i kınadı: “Meydanda Türk bayrağının yanında miting bayrakları var, miting bayraklarını gösterin. Üzerinde ‘Çayda sömürüye son’ yazıyor ama aynı zamanda bayrağın kırmızısını, çayın yeşilini, çayın karasını ama Filistin bayrağının rengini taşıyor. Bu tasarım için kendi derdini anlatırken Filistin’i unutmayanlar için emeği geçenlere, il başkanımıza, milletvekilimize yürekten teşekkür ediyorum. Filistin’i tanıyan ülkeleri tek tek arıyoruz, teşekkür yazıları yolluyoruz. Şu ana kadar 50’ye yakın ülke tanıdı. Bütün dünyanın Filistin’i tanımasını bekliyoruz, ‘zulüm dursun’ diyoruz. İsrail’in yaptığı katliamları, soykırımını biz de Rize’den lanetliyoruz.”

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CHP’DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARARI

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Haziran’da yapılacak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri için adaylarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu açıkladı. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da Tarihi Kentler Birliği Başkan adaylığını teklif ettiklerini söyledi. Özel önceki günkü İstanbul temasları sırasında şu açıklamayı yaptı:

TBB’DE ESNEK DAĞILIM

“Arkadaşlarımız Belediyeler Birliği’nde delegasyonun çoğunluğunu sağladılar. Bununla ilgili birinci kuralımız şu; bundan önce Cumhur İttifakı bileşenleri Belediyeler Birliğinde çoğunluğu sağlayınca tüm yönetimi kendilerine alıyorlardı, biz öyle yapmıyoruz. Tüm partilerin güçleri nispetinde temsil edilebileceği en esnek dağılımı yapacağız. Elbette çoğunluk CHP’de olacak çünkü Türkiye’nin yüzde 65’ini yönetiyor. Ama AK Parti’nin de DEM’in de MHP’nin de İYİ Parti’nin de temsil edilmesini önemsiyoruz. İkincisi, yönetirken -geçen sene rakamlar açık- neredeyse yüzde 98.5’ini AK Parti ve MHP’li belediyelere verdiler. Biz bunu da bu oranı da o yönetimi, o arkadaşları da alıyoruz.” (ANKARA)

‘ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER’ TALİMATI

- CHP, şehit aileleri ve gazilere sahip çıkıp ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılanması amacıyla genelge yayımladı. Amiral kökenli Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu imzasıyla gönderilen genelgeyle, il ve ilçe örgütlerinde şehit aileleri ve gazilerle ilgilenecek özel birimler oluşturulması planlanıyor. Bu bağlamda, büyükşehir ve il belediyelerinde “Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü” kurulması, ilçe belediyelerinde ise aynı isimde masalar oluşturulması öneriliyor. Genelgeye göre il ve ilçe örgütlerinde şehit aileleri ve gazilerin bilgilerini içeren kapsamlı bir veri tabanı oluşturulacak. Dini ve milli bayramlar ile şehitlerin şehadet tarihlerinde aileler ziyaret edilecek. Şehit cenazelerine üst düzey katılım sağlanacak ve genel başkan adına çelenk gönderilecek. (ANKARA)