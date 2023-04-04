Çavuşoğlu'ndan Kur'an-ı Kerim’e yönelik küstah saldırılara tepki: Naziler de önce kitap yakarak başlamıştı 

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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Belçika'da yaşayan Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, iftar öncesi yaptığı konuşmada, deprem felaketi sonrasında yardım için seferber olan Avrupalı Türklere teşekkür etti.

Depremlerde kaybedilen hayatların geri gelmeyeceğini ancak en azından yaraların sarılması için kararlı olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan konutları bir yıl içinde yapıp teslim edeceğiz. 90 ülkeden 11 bin 320 arama-kurtarma ekibi geldi. Bu büyük destek sadece afetin büyüklüğünden değil ama bu aynı zamanda Türk milletine duyulan saygı sevgiden kaynaklanmaktadır. Milli gelirine göre en çok yardım yapan ülke Türkiye'dir. Az gelişmiş ülkelerden bile yardımlar gördük. En fakirinden en zenginine kadar yardım eden ülkelere teşekkür ederiz” diye konuştu.

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“COVİD-19 SALGININDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK”

Uluslararası sistemin büyük bir dönüşüme geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Covid-19 salgınından geçtik. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olduk. Hiçbir ülke cenazesini götüremezken biz cenazelerimizi ülkemize götürdük'' dedi.

Artan krizlere karşı bazı ülkelerin kendi içine kapanıp rahat yaşamayı tercih ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Bu Batı'da özellikle Avrupa'da görülüyor, buna Avrupa kalesi de diyorlar, halbuki bugünkü krizlere baktığımızda buna ne çit ne de kale dayanamaz. Bu krizlere karşı içe kapanmak yerine çözüm üretme yoluna gidilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

“NAZİLER DE KİTAP YAKARAK BAŞLAMIŞTI”

Avrupa'da yükselen ırkçılığa da dikkat çeken Çavuşoğlu, İsveç’te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma hadisesinin önemsenmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun Nazilerin bir alameti olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Naziler de önce kitap yakarak başlamıştı ardından ibadethanelere saldırırlar, ardından da insanları kamplara toplayıp yakarak sözde nihai amaçlarına ulaşma yoluna giderler. Yani bu işler hep böyle başlamıştır'' dedi.

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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına devlet olarak daima sahip çıktıklarını ve sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Biz vatandaşlarımızı ırkçılık gibi olaylara akımlara yem etmeyiz. İnsanlığın önündeki en önemli tehlikelerden biri ırkçılıktır'' dedi.

“AVRUPALI TÜRKLERİN ROLÜ ÖNEMLİ”

Avrupa'da yaşayan Türklerin önemli bir bölümünün Avrupa vatandaşı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye’nin bazı Avrupa ülkeleri yüzünden üyelik sürecinde engellemelere maruz kaldığını, Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'nin anlaşılmasına katkı yapmaları gerektiğini söyledi.

“BU TARİHİ BİR SEÇİMDİR”

Yaklaşan seçimler hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Son altı seçimdir yurt dışındaki vatandaşlarımız oy verebiliyor ve ülkemizin yönetiminde söz sahibi oldular. Bu yıl temsilciliklerimiz dışında 25 yerde daha sandığı vatandaşımızın ayağına getireceğiz. Bu tarihi bir seçimdir. Türkiye asrının olabilmesi için çok daha güçlü olmalıyız. Çok çaba sarf ettik. Çok zahmet çektik bunun karşılığında kazanımlar da elde ettik. Şimdi soruyorum. Önümüzdeki seçimlerde bu kazanımları kaybetme riskini göz alabilir miyiz? Maceracı ve sağduyudan yoksun politikalarla ülkemizi savaşın eşiğine getirmeyi göze alabilir miyiz? Türkiye'nin şuandaki tarafsız politikasına herkes imreniyor. Bu kazanımları kaybedemeyiz'' diye konuştu.