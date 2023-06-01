Çavuşoğlu'ndan İsveç'e çağrı: Terörizmle mücadelede somut adımlar atın

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstörm, Oslo'da düzenlenen NATO toplantısına ilişkin, Twitter üzerinden "Bugün Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, üye devletler İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdi. Bu, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda Türkiye ve Macaristan'a, çok açık bir mesaj" açıklamasında bulundu.

İsveçli Bakanın açıklaması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile mevkidaşına cevap verdi. Çavuşoğlu açıklamasında, terörizmle mücadelede somut adımlar atma çağrısında bulunarak "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur" ifadelerini kullandı.