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Çavuşoğlu'ndan İsveç'e çağrı: Terörizmle mücadelede somut adımlar atın

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#Mevlüt Çavuşoğlu#İsveç#Terör
Çavuşoğlundan İsveçe çağrı: Terörizmle mücadelede somut adımlar atın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 22:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün açıklamalarına ilişkin "Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın" çağrısında bulundu.

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstörm, Oslo'da düzenlenen NATO toplantısına ilişkin, Twitter üzerinden "Bugün Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, üye devletler İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdi. Bu, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda Türkiye ve Macaristan'a, çok açık bir mesaj" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlundan İsveçe çağrı: Terörizmle mücadelede somut adımlar atın

İsveçli Bakanın açıklaması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile mevkidaşına cevap verdi. Çavuşoğlu açıklamasında, terörizmle mücadelede somut adımlar atma çağrısında bulunarak "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur" ifadelerini kullandı.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#İsveç#Terör

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