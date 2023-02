Çavuşoğlu: Suriyelilere kapı açılmadı

Haberin Devamı

Ankara’da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“İçinden geçtiğimiz zor günlerde, dayanışmaya ve işbirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde enerjimizi sosyal medyada ve değişik platformlarda dolaştırılan dezenformasyona harcadığımız için çok üzgünüz. Elbette muhalefet veya hükümete karşı olanlar olabilir. Eleştirebilirler, o da doğaldır.

PROVOKE ETMEYİN

Ama halkı provoke etmek için yanlış bilgileri yaymak herhalde iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu sorular tamamen depremle ilgilidir. Türkiye’de deprem oldu, Suriye’yi de etkiledi. Uluslararası toplum Türkiye’ye güçlü bir şekilde destek veriyor, teşekkür ediyoruz. Bunların bir kısmı Suriye ve Suriye halkına da destek vermek istiyor, bunun için de teşekkür ediyoruz. Çünkü oradaki depremden etkilenenler de can. Bu yardımların bazıları havadan gidiyor ve hava sahamızı bu uçaklara açıyoruz. BM insani yardımları yıllardır Cilvegözü geçişinden geçiriyor. Bu gümrük kapısının diğer tarafındaki yol ve köprülerde hasar olmuştu ve bunlar şu anda tamir ediliyor. Her geçen gün BM insani yardımlarını taşıyan TIR sayısı artıyor. Kilis’te şu an bizim kontrolümüzde olan sınır kapısı var. Bu kapılardan da insani yardımları gönderebileceklerini söyledik. Olay bundan ibaret. PKK’nın YPG’nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değil. Ayrıca yoğun bir şekilde Türkiye’ye Suriye’den mülteci geliyor bilgisi de doğru değildir.”

BELÇİKA BAŞBAKANI’NA TEPKİ

(Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun ‘Suriyeli mağdurlar Türkiye’de barındırılmalı’ sözüne) Belçika ya da Avrupa ülkeleri Suriye’deki ya da bizdeki Suriyelileri ülkelerine götürmek istiyorlarsa yardımcı olabiliriz.”

LİBYA’DAN 50 MİLYON DOLAR

Türkiye’ye yatırım amaçlı 50 milyon dolar gönderileceğini söyleyen Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ise şunları ifade etti: “Libya olarak maddi ve manevi olarak size yardımcıyız, büyük üzüntü duyuyoruz, birçok insan hayatını kaybetti. Tam olarak Türk halkını hükümetini destekliyoruz, desteklerimizi vereceğiz. Libya ilk olarak 1 hafta 10 gün içinde 50 milyon doları yatırım amaçlı gönderecek. Bütün Türk halkına taziyelerimizi iletmek istiyoruz. Birbirimize yardım etmekte kendimizi zorunlu hissediyoruz.”