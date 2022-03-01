Çavuşoğlu: Türkiye ilkesel tutum sergiliyor

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İşte Çavuşoğlu'nun Habertürk canlı yayındaki açıklamalarından satır başları:



Ukrayna'ya Rusya'nın saldırması tüm dünyayı şoke etti. Kuzey, güney, doğu, batıdan Kiev'e kadar saldırısı oldu. Önemli şehirlerde çatışma ve saldırılar devam ediyor. Doğuda şehirler kuşatılmış durumda. Çatışma hali halen devam ediyor.

"MÜZAKERELER ERTELENEBİLİR"



İki ülke arasında müzakerelerin başlamasını telkinlerimizi ilettik. En son Ukrayna'ya yerin önemli olmadığını, elbette İstanbul'u Ukrayna tercih ediyordu. Biz memnuniyetle ev sahipliği yaparız ama şu aşamada yerin önemi yok. Orta yol buldular. Sınırın Belarus kenarında, nehrin kenarında ilk görüşmeyi yaptılar. İkinci toplantı konusunda zemin yokluyorlar. Biz olmasını arzu ederiz ama öyle görünüyor ki yarınki toplantı bir iki gün ertelenebilir. Bundan sonra müzakerelerin sonuç odaklı olmasını arzu ediyoruz. Ateşkesle sonuçlanacak müzakere olması lazım.





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"TÜRKİYE İLKESEL TUTUM SERGİLİYOR"

Türkiye taraf tutmak zorunda değil. Elbette NATO üyesi. NATO'nun kararlarına uyan ve katkı sağlayan ülke. Türkiye ilkesel tutum sergiliyor. Görüş ayrılıklarına rağmen her iki ülkeyle işbirliğini geliştiren ülkeyiz. Savaş olduğu zaman taraf tutmak zorunda değiliz; tam tersi savaşın sona erdirilmesinde her iki tarafta eşit bir şekilde diyalog kurabilen ülkeyiz. Taraf tutma lüksümüz yok. Bir şey yanlışsa onu söylemek durumundayız.



UKRAYNA'DAN TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Biz toplam olarak bugün itibarıyla yola çıkan vatandaşlarımızla birlikte 5 bin 850 vatandaşımızı tahliye ettik. Hâlâ 6-7 bin vatandaşımız bulunuyor. Şimdi tahliyesi zor olan yerler var. Kırım'a yakın yerler var. Buradan tahliyelerin yapılabilmeleri için, maalesef ateşkesi gerçekleştiremedik. BM de netice çıkmazsa devreye gireceklerini söyledik. Ruslarla konuşmaya başladık. Lavrov'la görüşmelerimizde savunma bakanlarımız görüşsün dedi. Özellikle Rusya'ya bir kanal açılması ve oradan vatandaşlarımızın tahliye edilmesi. Benim vatandaşım bir an önce ülkesine dönmek istiyor.

Benim görevim vatandaşımın taleplerini yerine getirmek için gayret sarf etmek. Ruslarla bugün de askeri düzeyde konuştuk. Elimizdeki listede nerede ne kadar vatandaşımız var bilgileri Ruslara bildirdik. Rusya içinde de mümkünse otobüsleri ayarladık. Rostov havalanlarına vatandaşlarımıza geçireceğiz, THY ile alacağız. AGİT gözlemcilerinin de o tarafa geçme ihtimali var. AGİT bizden destek istedi. Bugün Kiev'den ayrılan çok sayıda Azerbaycanlı kardeşlerimiz trene bindi. Türkmen kardeşlerimiz de bindi. Kendi vatandaşlarımızı tahliye ederken kardeşlerimize de elimizi uzatıyoruz.



"RUSLARDAN TALEPLERİNİ GERİ ÇEKMELERİNİ İSTEDİK"



Ruslar, 27-28 Şubat'ta 4 gemilerinin geleceğini söylemişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz'de üslere kayıtlı değildir. Biz 'Bu gemileri göndermeyin' dedik. Montrö'ye taraf olan ülkelere bildirdik. Resmi şekilde bildirdik. Dostane bir şekilde Rusya'ya bu gemileri göndermeyin dedik. O zaman savaş olup olmama kararı yoktu. Burada Rusya veya diğerleri alınganlık göstermesin. Bu dört gemiden üç tanesinin savaş durumunda geçiş hakkı yoktu. Bizdeki bilgiye göre Karadeniz'deki üslere kayıtlı gemiler değildi. Böyle bir durumda gelseydi 1 tanesi geçebilirdi, 3 tanesi geçemezdi.