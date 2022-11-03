Çavuşoğlu, BAE'yi ziyaret edecek

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Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Sir Bani Yas Forumu'na katılmak üzere 4-6 Kasım 2022 tarihlerinde BAE'yi ziyaret edecek." ifadelerine yerildi.