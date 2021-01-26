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Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Çatıdan düştü, ağır yaralandı

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Çatıdan düştü, ağır yaralandı
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kiremitleri düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen Kerim Köroğlu (61), ağır yaralandı.

Çatıdan düştü, ağır yaralandı
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi. Kiremitleri düzeltmek için evinin yanındaki deponun çatısına çıkan Kerem Köroğlu'nun bastığı bölüm çöktü. Dengesini kaybeden Kerem Köroğlu, aşağıya düştü. Ağır yaralanan Köroğlu için sağlık ekiplerine haber verildi. Kerem Köroğlu, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Kerem Köroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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