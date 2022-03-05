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Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

#Buz Sarkıtı#Isparta#Çatı
Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

Isparta'da iş yerinin açık kapısı önünde içeridekilerle sohbet eden kişi, buz sarkıtının çatıdan başına düşmesinden bir adımla kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

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Binaların çatılarında biriken karın eriyip, donmasıyla meydana gelen buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Pirimehmet Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında oluşan buz sarkıtı da kaldırıma düştü. Binanın zemin katındaki iş yerinin önüne isabet eden buz sarkıtı, kısa süreli paniğe neden oldu. Bu sırada dükkandan çıkmak için kapıya yönelirken, son anda içeridekilerle sohbete devam eden kişi ise bir adımla kurtuldu.

Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, kapının önünde çalışanlarla konuşmaya devam etmesiyle dışarı çıkmayan kişinin, bir adım önüne düşen sarkıtla paniğe kapılıp, iş yerine yeniden girdiği görüldü.

Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

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#Buz Sarkıtı#Isparta#Çatı

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