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Çatıdan ateş açıp 5 polisi yaralayınca vurulan şüpheli öldü! Valilik açıklama yaptı

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#Mersin#Tarsus#Eray Arık
Çatıdan ateş açıp 5 polisi yaralayınca vurulan şüpheli öldü Valilik açıklama yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 17:02

Mersin'de ihbara gelen polislere evin çatısından otomatik tüfekle ateş açıp 5'ini yaralayınca takviye ekiplerce vurulan Eray Arık (46) hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Mersin Valiliği de açıklama yaptı.

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Olay, Tarsus ilçesine bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli güvenlik görevlisi Eray Arık'ın oturduğu evden kavga sesleri duyan komşuları, polise haber verdi.

Ekipler, ihbar üzerine belirtilen adrese sevk edildi. Polislerin geldiğini gören Arık, kendisine ait otomatik tüfekle çatıdan ateş açtı.

Olayda 5 polis yaralanırken, takviye olarak yönlendirilen ekiplerce vurulan Arık, hayatını kaybetti. Yaralı polisler de sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili MERSİN Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tarsus İlçemize bağlı Yeni Mahallede, 07.12.2022 günü bir kişinin sokakta elinde bulunan av tüfeği ile etrafa ve vatandaşlara rastgele ateş ettiği şeklinde ihbar gelmesi üzerine emniyet ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Şüpheli şahıs, olaya müdahale için gelen emniyet araçlarına ve polis memurlarına doğru ateş etmeye başlamış, sonrasında evine girip, evin penceresinden ateş etmeyi sürdürmüştür.

Emniyet görevlilerinin bütün ikazları ve müdahalelerine rağmen E.A. isimli şahıs eylemini durdurmamış, elindeki av tüfeğiyle ateş etmeyi sürdürmüştür. Şüpheli şahsın mütemadiyen açtığı ateş neticesinde 5 polis memuru muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Eylemine son vermeyen E.A. isimli şahıs emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

E.A isimli şahıs hakkında yapılan araştırmada, ailevi ve psikolojik sorunları olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı, muhtelif konulardan adli olay kayıtlarının bulunduğu şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Yaşanan olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

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#Mersin#Tarsus#Eray Arık

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