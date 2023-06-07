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Çatalca'da feci kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Çatalca#Çatalca Trafik Kazası#Çatalca TIR Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 22:50

Çatalca'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerleri aşarak karşı şeride devrildi. TIR'ın altında kalan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 kişi ile TIR şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

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Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca Gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre Edirne istikameti yönündeki Yunus T.'nin kullandığı 22 AP 456 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. TIR, Salih Yenidede'nin kullandığı 06 VUZ 24 plakalı otomobilin üzerinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Çatalcada feci kaza TIR otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

TIR'ın altına kalan otomobilde bulunan 4 kişinin çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde otomobilde bulunan 3 kişi kurtarılırken, sürücü Salih Yenidede'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, TIR şoförü Yunus T. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından Salih Yenidede'nin cenazesi olaydan yaklaşık 2 saat sonra çıkarılarak morga kaldırıldı. 

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İSTANBUL İSTİKAMETİNDE YOL ULAŞIMA KAPANDI

TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Trafik Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolundan sağlanıyor. TIR'ın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. 

Çatalcada feci kaza TIR otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı

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