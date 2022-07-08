Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çarşaflı kadınlara yönelik paylaşımı tepki çekmişti: Açığa alındı

#Sakarya#Sapanca#Çarşaflı Kadınlar
Çarşaflı kadınlara yönelik paylaşımı tepki çekmişti: Açığa alındı

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Buket G., fotoğrafını çektiği çarşaflı kadınları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Hakkında soruşturma başlatılan Buket G. açığa alındı.

Haberin Devamı

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında Buket G. hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu’ çerçevesinde soruşturma başlatıldı.

VALİ TALİMAT VERDİ, AÇIĞA ALINDI

Hakkında soruşturma başlatılan tıbbi sekreterin, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın verdiği talimat neticesinde açığa alındığı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Sarallar operasyonunda yeni gelişme: Erdal Acar tutuklandıSarallar operasyonunda yeni gelişme: Erdal Acar tutuklandıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Tahliye olan Kadir Şekerden ilk açıklama Dikkat çeken mesajTahliye olan Kadir Şeker'den ilk açıklama! Dikkat çeken mesajHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Sapanca#Çarşaflı Kadınlar

BAKMADAN GEÇME!

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık
İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein

BAKMADAN GEÇME!

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık
İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein