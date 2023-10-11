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Carreta caretta’lar denizle buluştu

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#Carreta Caretta#Deniz#Aydın
Carreta caretta’lar denizle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında olmasına rağmen, 2011 yılından bu yana her yıl bir ya da birkaç caretta caretta’nın yuva yaptığı Aydın bölgesinde bu yıl yuva sayısında önemli artış dikkati çekti.

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Didim kumsallarında 5, Kuşadası kumsallarında 4 caretta caretta yuva tespiti Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılarak, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte korumaya ve kayıt altına alındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Caretta caretta’lar, Kuşadası ve Didim kumsallarındaki 9 yuvaya toplam 720 yumurta bıraktı. Bu yumurtalardan çıkan 502 yavru sağlıklı bir şekilde denizle buluşturuldu. 218 yumurtanın bozulmuş ve olgunlaşmamış olduğu görüldü" dedi.

 

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#Carreta Caretta#Deniz#Aydın

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