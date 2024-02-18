Çare Türkiye ittifakı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batıkent’te Pir Sultan Abdal Cemevi’nin açılışında yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Anayasal eşit vatandaşlık hakkı tanınana ve sonuna kadar yaşanana kadar bu toplumun yanındayız, omuz omuzayız, kol kolayız. Cemevlerinin yasal bir ibadethane kabul edilmesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu seçimde iki ittifak, iki anlayış yarışacak. Biri Cumhur İttifakı.

AJANDALARI YAĞMA

Hedefleri belli. Ajandalarında şu var; Ankara’ya Ankara’yı parsel parsel satan, peşkeş çeken Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek. İstanbul’a, üzerinde helikopterle uçup, kupon arsaları Arap şeyhlerine, Katar emirlerine ayıran, ‘Satacak arsa kalmıyor’ endişesiyle Kanal İstanbul gibi İstanbul’un böğrüne bıçak dayayarak yeni bir boğaz yaratıp etrafını satmayı planlayan rantçı, talancı anlayışı geri getirmek istiyorlar. Karşısında bir ittifak var mı? Karşısında ittifak olsun diye, resmi işbirlikleri olsun diye samimi gayret gösterdik. Maalesef, eleştirmeyeceğim, saygı duyacağım gerekçelerle birlikte olma taleplerimiz reddedildi ve maalesef pek çok yerde, pek çok geçmiş dönemlerde birlikte olduğumuz siyasi partiler rakipler çıkardılar. Oysa bu seçim ya Erdoğan’ın adayları ya da mevcut belediye başkanlarımız ya da iddialı adaylarımız tarafından kazanılabilir. Bu durum bize kaybettirirse Türkiye’ye kaybettirir. Çünkü Cumhur İttifakı’nın hedefi bellidir. Bunun karşısında bir çare var mı; evet var. Bunun karşısında ikinci bir ittifak, çok güçlü bir ittifak; o ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakında karşı tarafın despotluğuna karşı demokratlar var.”