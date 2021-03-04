MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı
GeriGündem Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde bahçe çapalarken ayağını çapa bıçağına kaptıran Baran Alp Turan (20) hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Alaplı’ya bağlı Musabeyli köyünde meydana geldi. Patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile bahçeyi çapalayan Baran Alp Turan, ayağını, aracın çapa bıçaklarına kaptırdı. Sağ ayağından ağır şekilde yaralanan genci görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi Baran Alp Turan’ın ayağını kurtardı. Alp Turan, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Haberi alıp hastaneye gelen Turan’ın annesi gözyaşlarına boğuldu.

Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi