Cannes Film Festivali’nde bir ilk bir ödüle 4 aktris

Güncelleme Tarihi:
Fransa’da düzenlenen 77’nci Cannes Film Festivali’nin kazananları belli oldu. 22 filmin yer aldığı yarışmada, bu yıl bir ilk de yaşandı. Jüri, en iyi kadın oyuncu ödülünü aynı filmde oynayan dört isme paylaştırdı. ‘Emilia Pérez’ filmindeki rolleriyle Selena Gomez (31), Karla Sofia Gascón (52), Adriana Paz (44), Zoe Saldana (45), festival tarihinde ilk kez ödül paylaşan isimler oldu.
ALTIN PALMİYE ‘ANORA’NIN
Festivalde Altın Palmiye büyük ödülü ‘Anora’ filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker’ın oldu. Jüri büyük ödülünü, ‘All We Imagine As Light’ filmiyle Payal Kapadia kazanırken, jüri ödülünü ‘Emilia Pérez’ ile Jacques Audiard aldı. Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un ‘Kinds Of Kindness’ filmindeki performansıyla Jesse Plemons en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Francis Ford Coppola, senaryosunu yıllar süren çalışmayla tamamladığı ‘Megalopolis’le yarıştığı festivalden ödülsüz ayrıldı. İran’ın hapis cezasına çarptırdığı yönetmen Muhammed Rasoulof ise ‘The Seed of the Sacred Fig‘ filmiyle senaryo özel ödülüne layık görüldü.
Altın Palmiye: Anora - Sean Baker
Jüri Büyük Ödülü: All We Imagine As Light - Payal Kapadia
Jüri Ödülü: Emilia Pérez - Jacques Audiard
En İyi Yönetmen: Miguel Gomes - Grand Tour
En İyi Senaryo: Coralie Farget - The Substance
FIPRESCI Ödülü: Muhammed Rasoulof - The Seed of the Sacred Fig
En İyi Kadın Oyuncu: Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña - Emilia Pérez
En İyi Erkek Oyuncu: Jesse Plemons - Kinds of Kindness
En İyi İlk Film (Caméra d’Or): Armand – Halfdan Ullmann Tøndel
En İyi İlk Film(Caméra d’Or) Mansiyon: Mongrel - Wei Liang Chiang, You Qiao Yin
Altın Palmiye (kısa film): The Man Who Could Not Remain Silent – Nebojsa Slijepcevic
Kısa Film Mansiyon: Bad For A Moment - Daniel Soares