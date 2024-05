Cannes Film Festivali’nde bir ilk bir ödüle 4 aktris

Haberin Devamı

Fransa’da düzenlenen 77’nci Cannes Film Festivali’nin kazananları belli oldu. 22 filmin yer aldığı yarışmada, bu yıl bir ilk de yaşandı. Jüri, en iyi kadın oyuncu ödülünü aynı filmde oynayan dört isme paylaştırdı. ‘Emilia Pérez’ filmindeki rolleriyle Selena Gomez (31), Karla Sofia Gascón (52), Adriana Paz (44), Zoe Saldana (45), festival tarihinde ilk kez ödül paylaşan isimler oldu.

ALTIN PALMİYE ‘ANORA’NIN

Festivalde Altın Palmiye büyük ödülü ‘Anora’ filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker’ın oldu. Jüri büyük ödülünü, ‘All We Imagine As Light’ filmiyle Payal Kapadia kazanırken, jüri ödülünü ‘Emilia Pérez’ ile Jacques Audiard aldı. Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un ‘Kinds Of Kindness’ filmindeki performansıyla Jesse Plemons en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Francis Ford Coppola, senaryosunu yıllar süren çalışmayla tamamladığı ‘Megalopolis’le yarıştığı festivalden ödülsüz ayrıldı. İran’ın hapis cezasına çarptırdığı yönetmen Muhammed Rasoulof ise ‘The Seed of the Sacred Fig‘ filmiyle senaryo özel ödülüne layık görüldü.

Tarihe geçen ödülü, ekip arkadaşları adına İspanyol oyuncu Karla Sofia Gascón aldı.

Altın Palmiye: Anora - Sean Baker

Jüri Büyük Ödülü: All We Imagine As Light - Payal Kapadia

Jüri Ödülü: Emilia Pérez - Jacques Audiard

En İyi Yönetmen: Miguel Gomes - Grand Tour

En İyi Senaryo: Coralie Farget - The Substance

FIPRESCI Ödülü: Muhammed Rasoulof - The Seed of the Sacred Fig

En İyi Kadın Oyuncu: Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña - Emilia Pérez

En İyi Erkek Oyuncu: Jesse Plemons - Kinds of Kindness

En İyi İlk Film (Caméra d’Or): Armand – Halfdan Ullmann Tøndel

En İyi İlk Film(Caméra d’Or) Mansiyon: Mongrel - Wei Liang Chiang, You Qiao Yin

Altın Palmiye (kısa film): The Man Who Could Not Remain Silent – Nebojsa Slijepcevic

Kısa Film Mansiyon: Bad For A Moment - Daniel Soares