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Canlı yayında sarsıntı... Çok katlı binanın yanındaki kurtarma çalışmasında büyük panik yaşandı

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#Deprem#Kahramanmaraş#Sarsıntı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 21:48

CNN Türk canlı yayınında yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Fulya Öztürk'ün Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmalarını takip ettiği anda önceki iki büyük depremde hasar alan ancak yıkılmayan çok katlı bir bina 4.6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından yıkılma tehlikesine neden oldu.

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Kahramanmaraş'ta, canlı yayında deprem kurtarma çalışmalarında AFAD'ın verilerine göre 4.6 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı yaşandı. Depremin ardından 11 katlı bir binada yakılma tehlikesi yaşandı. Fulya Öztürk CNN Türk canlı yayınında panik anlarını saniye saniye aktardı. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündekiiki depremde de hasar alan ancak yıkılmayan çok katlı bina için ekiplerin gün içerisinde de çok fazla uyarı yaptığı öğrenildi.

Kurtarma çalışmalarının hemen yanında bulunan bina ekiplerin enkaz çalışmalarını etkiledi. Hasar alan binanın yanındaki enkazda çalışmalar devam ederken olan son artçı depremle bölge kısa süre için boşaltıldı. Enkazda sadece AKUT ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. 

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Fulya Öztürk CNN Türk canlı yayınında olaya ilişkin şu bilgileri verdi: 

Şu bina yıkılmak üzere bizi buradan uzaklaştırdılar. Buradaki korkuyu, paniği size anlatamam. Bölgeden bizi hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar. Biz sallandık. Bilmiyorum düştü mü Kandilli Rasathanesine ama şiddetli bir sarsıntı hissettik. Binadan sesler geldi, çatırdamaya başladı. Yıkıldı yıkılacak sandık. Bina enkaza doğru çökebilir. Zaten bugün bu bina için sık sık uyarı yaptı. Ekipler 'biz riski göze alarak arama kurtarma operasyonu yapıyoruz siz daha uzakta durun' uyarısı yaptı. Onlarda canlarını riske atarak burada arama kurtarma çalışması yaptı. Bilmiyorum kaç büyüklüğünde bir deprem yaşadık ancak çok sallandık.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Sarsıntı

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