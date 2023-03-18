Canlı yayında bağış şovu yapıp parayı ödemeyenler ifşa edilecek

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Büyük depremin ardından bölgeye yardım için başlatılan “Türkiye Tek Yürek” kampanyası 15 Şubat akşamı hemen tüm TV kanallarından canlı olarak yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Kumbarasını bozduran çocuklardan, koyununu satan köylüsüne, emekli maaşını bağışlayan vatandaştan, memuruna, işçisine herkes iyilik için yarışa girdi. Merkez Bankası, THY, kamu bankaları, diğer kamu kuruluşları, Savunma Sanayii gibi kurumlar da yüksek miktarlarda bağışlarda bulundu. Gecede canlı yayınlara bağlanan birçok işinsanı da milyonlarca lira bağış yapacağını söyledi. Gecenin sonunda 115 milyar liradan fazla para yardımı sözü verildi. Kampanyanın üzerinden haftalarca geçmesine rağmen söz verilen yardım parasının sadece 74 milyar 200 milyon lirası AFAD’ın hesabına yatırıldı.

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Türkiye oyuncusundan sporcusuna, işinsanından öğrencisine, işçisinden memuruna depremzedelere yardım için seferber olmuştu.

AFAD TEK TEK ARADI

Yatırılan paranın çok büyük miktarı ise kamu kurum ve kuruluşlarından geldi. 15 Şubat akşamı canlı yayınlanan televizyon programlarına bağlanarak kendisinin veya şirketinin reklamıyla şov yapan birçok isim söz verdiği yardım paralarını henüz yatırmadı. AFAD, yardım sözü veren, listede ismi geçen ve bugüne kadar parayı yatırmayanlar ile iletişime geçti. Ulaşılan bu kişiler ise farklı bahaneler öne sürdü. “Binam var, kamulaştırırsanız söz verdiğim parayı yatıracağım”, “Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum”, “Para bekliyorum, aldığımda ödeme yapacağım” ve “Konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım” gibi gerekçeler sundukları öğrenildi.

İFŞA LİSTESİ

AFAD yetkilileri, yardım kampanyasına katılma sözü veren ve şu ana kadar ödeme yapmayanlarla iletişime geçtiklerini belirterek, “Bağış-yardım konusu isteğe bağlı, bir zorunluluk söz konusu değil. Söz verip sonradan bu sözünü yerine getirmeyenlerle ilgili etik ve ahlaki bir durum ortaya çıkıyor” dedi. AFAD’ın ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayınlayacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların “İFŞA” edileceği belirtildi.

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NERELERE HARCANDI

AFAD yetkililerden alınan bilgiye göre kampanyada toplanan yardım paraları, deprem bölgesine aktarılmaya başlandı. AFAD yetkilileri, yardım paralarının büyük bölümünün yurtiçi ve dışından depremzedelerin barınmaları için konteyner, çadır alımı ve bunların kurulmasında, altyapı çalışmalarında kullanıldı. Gıda, insani ihtiyaçlar da alınarak bölgeye gönderildi.

O GECEYE DAMGA VURMUŞTU: PARAYI YATIRDI

Kanal D, ATV, FOX, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ile TV8’de yayınlanan “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında geceye damga vuran isimlerden biri de Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras olmuştu. Yayın sırasında Duras’ın 50 milyar TL bağış yaptığı belirtilmiş, bu kadar büyük miktar herkesi şaşırtmıştı. Ancak daha sonra düzeltme yapılmıştı. Hamit Duras’ın 50 bin TL bağışlamayı taahhüt ettiği, ancak telefonla konuşulurken yanlış aktarıldığı ortaya çıkmıştı. Duras söz verdiği rakamı daha sonra artırarak 120 bin lira bağış yaptı. Bağış miktarı AFAD hesabına aktarıldı.