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Canlı yayın Demirören Medya Lisesi’nden

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#Anadolu Lisesi#Demirören Medya
Canlı yayın Demirören Medya Lisesi’nden
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın 15’incisi Bursa’da düzenlendi. 14 kategoride 4 bin 733 projeyle 2 bin 716 öğrenci katıldığı yarışmanın canlı yayınını ise Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gerçekleştirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ‘Uluslararası MEB Robot Yarışması’ Bursa’da geçekleştirildi.

Canlı yayın Demirören Medya Lisesi’nden

Yarışmalara 18 farklı ülkeden 2 bin 716 öğrenci katıldı. 14 kategoride 4 bin 733 projenin yer aldığı yarışmalarda, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yer aldı.

Canlı yayın Demirören Medya Lisesi’nden

12 farklı kamera ile jimmy jip, dron gibi araçlarla 4 farklı ortamda düzenlenen yarışmanın canlı yayın organizasyonunu yürüten Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ayrıca kurdukları 3 boyutlu animasyon standında da hatıra fotoğrafı çekip, katılımcılara hediye etti.

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Lisenin Müdürü Atila Ertoğan, “Güzel bir yarışma çıkardık. Öğrencilerin heyecanı, bizler için çok kıymetli” dedi.

Canlı yayın Demirören Medya Lisesi’nden

Atila Ertoğan

Öğrencilerin günde 8 saat kusursuz yayın yaptığını belirten Ertoğan, “Günde 8 saat boyunca canlı yayın işlemi gerçekleştirdik. Teoriyi pratiğe dökme anlamında da öğrencilere büyük katkı sağladı. Burada geçirdikleri süre boyunca, 1 sene boyunca görecekleri uygulama eğitimlerine eş değer bir uygulama yaptılar. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Canlı yayın Demirören Medya Lisesi’nden

‘BİZLER İÇİN DENEYİM’

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Bölümü 9’uncu sınıf öğrencisi Elif Badurlar, yarışmanın tecrübe kattığını belirterek, “Bilgi ve birikimimiz için çok önemli ve deneyim kaynağı. Bu gibi bir çalışmada yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Anadolu Lisesi#Demirören Medya

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