Canlı derste acı kayıp

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki özel bir kolejde sınıf öğretmenliği yapan Esra Karaman (29), 29 Nisan Perşembe sabahı, uzaktan eğitim sistemiyle öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Esra Karaman, dersi tamamlayamadı ve hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakıma alınan Esra öğretmen, durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İki gün yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan müdahalelere rağmen önceki gün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Esra Karaman’ın ölümü, yakınları, sevenleri ve öğrencilerini yasa boğdu. Mert Karaman ile evli olan Esra Karaman memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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