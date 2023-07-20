Canlı arı kaçakcısı havalimanında yakalandı

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Pasaport işlemleri sırasında tedirgin halleriyle dikkat çeken şüpheli, ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Taramada ‘şüpheli yoğunluklar’ tespit eden ekipler, şüpheliye ait bagajları fiziki kontrole tabi tuttu. Kontrollerde 205 şeffaf kutu içerisinde her kutuda 6 adet olmak üzere toplamda 1240 adet Karniyol cinsi canlı arı ekipler tarafından kurtarıldı.

Arıların ırkını araştıran ekipler, çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan daha fazla olması nedeniyle kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu anlaşıldı.