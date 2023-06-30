Canlarını hiçe saydılar

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Kimi seyir halindeki minibüslerin kapılarından kimi ise seyir halindeki aracın camından sarkarak yolculuk yaptı. Çatıda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, çatıya çıkan bir çocuk ile tramvaya tutunup yolculuk yapan 2 çocuğun hayatlarını tehlikeye attığı o anlar amatör kameralara yansıdı.

- Bayrampaşa Hal Otogar Bağlantı Yolu’nda hafif ticari araçta yolculuk eden bir kişi, aracın camından sarkarak ölüme meydan okudu.

- Fatih’te iki çocuk hızla giden tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

- Sultangazi’de altı katlı binanın çatısına çıkan çocuğu görenler, korku dolu anlar yaşadı.

- Sultangazi’de beş katlı bir binanın çatı katına çıkan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışma yaptı.

- Sultangazi ve Bağcılar’da yolcular, seyir halinde olan minibüslerin kapılarından sarkarak yolculuk yaptı.