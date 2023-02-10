Canları pahasına iğneyle kuyu kazıyorlar

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JAK, PAK, GEA, AKUT, CEKUT, AFAD, KIZILAY, Mehmetçik... Türkiye’den ve dünyanın hemen her ülkesinden daha adını sayamadığımız onlarcası... Kimi özel kimi devlet kimi de sivil toplum kuruluşu organizasyonu. Başımıza bir felaket geldiğinde onlar yanımızda. Sel, deprem, yangın... Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar hemen toplanıp yardıma koşuyorlar. Kendi canlarını düşmeden başka canlara can katıyorlar... İşte 10 ilimizi yıkan son deprem fırtınasında da sahnedeler. Felaketin üstünden günler geçmesine rağmen enkaz altından insanları sağ kurtarıyorlar.

24 YILLIK TANIDIK GÜVEN DAĞITIYOR

O ekiplerden biri 24 yıldır tanıdığımız AKUT. Türkiye kamuoyu AKUT’un adını ilk kez 1999’daki Gölcük Depremi’nde duydu. Dağcılık tecrübesi olan bir ekipti ve neredeyse tüm enkazlara yetişmeye çalışıyorlardı. 24 yıl boyunca her afette Türk milletinin yanında olan AKUT, Kahramanmaraş’taki çifte depremin ardından yine sahada. Depremden 71 saat sonra Gaziantep’te kurtarılan 75 yaşındaki Bekir Yıldırım’ı kurtaranlar arasında da AKUT’çular vardı.

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FELAKET NEREDEYSE BU EKİPLER ORADA

Dünyanın dört bir yanındaki felaketlerde, kollarında Türk bayraklı kıyafetleriyle arama-kurtarma ve sosyal hizmet faaliyetleri yürüten GEA Arama Kurtarma ekibinin 239 gönüllüsü Kahramanmaraş depreminde de sahadaydı. AFAD koordinesinde çalışan GEA’nın, 10 arama kurtarma köpeği ve hassas dinleme cihazlarının da yardımıyla en zor enkazların altından 28 kişiyi sağ çıkarttı.

MADENCİLER BU İŞİ İYİ BİLİYOR

Arama kurtarma çalışmalarının en deneyimli isimleri madenciler. Yerin 7 kat altını çok iyi tanıyan cefakâr madenciler, enkaz altında da bu tecrübelerini konuşturuyor. Daha ilk günden itibaren Zonguldak’tan, Karabük’ten, Soma’dan toplanıp yardıma koştular, onlarca kişiyi enkazdan sağ salim çıkardılar.

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İSTANBUL İTFAİYESİ GÖREVDE

AFAD tarafından Hatay’da görevlendirilen İstanbul İtfaiyesi, 3 günde 424 kişiyi enkaz altından çıkarttı. İstanbul İtfaiyesi depremin hemen ardından AFAD tarafından görevlendirildikleri Hatay’a doğru yola çıktı. İSKİ ve İGDAŞ ekipleriyle birlikte toplam 592 kişi Antakya, Samandağ ve Defne ilçesinde Arama Kurtarma çalışmalarına katıldı. İBB ekipleri 3 gün içinde toplam 424 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkarttı. İBB, bölgede ekiplerinin uzun süre görev yapabilmeleri için bir üs bölgesi de kurdu. Üs bölgesinde, ekipler için gerekli tüm donanımlar bulunuyor.

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MADENCİLER DE BÖLGEDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Hürriyet’e yapılan açıklamaya göre TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu), TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri),MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü), Eti Maden ve özel madencilik şirketlerinden toplam 8907 madenci deprem bölgesinde görev yapıyor. 6693 kamu kuruluşlundan, 2214 özel sektörden madenci arama-kurtarma çalışmalarına katılırken, 48 özel madencilik firması sahada çalışmalara destek veriyor.

AZERBAYCAN

GÜNEY KORE

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EL SALVADOR

FRANSA

İTALYA

BELÇİKA

ENKAZ BAŞINDA ORTAK DİL: İNSANLIK DÜNYANIN HER ÜLKESİNDEN KOŞUYORLAR

Komşu Yunanistan’dan dünyanın öbür ucundaki El Salvador’a, kardeş Azerbaycan’dan Rus, Fransız, Belçikalı, Japon, Koreli, Çinli ekiplere... Türk ekipler, dünyanın dört bir yanından gelen meslektaşlarıyla birlikte mücadele veriyor enkaz başında. Burada ortak dil: İnsanlık. Acılar ortak, kurtarma azmi ortak, her kurtarılanla yaşanan sevinç ortak. Hürriyet’e konuşan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID’in Afet Yardım Müdahalesi Ekip Lideri Stephen Allen, “Yıkıcı depremle mücadele için şu an Adıyaman’da sahadayız. Bu dayanılmaz trajediden etkilenen tüm Türk halkı hep aklımızda olacak” diye konuştu.

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56 ÜLKE SAHADA, 19’U YOLDA

Dün Ankara’da düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yabancı ülkelerin desteğine dair özetle şu bilgileri verdi: “56 ülkeden 6479 personel afet bölgesinde çalışmalara katılıyor. 19 ülkeden daha ekipler bugün Türkiye’de olmuş olacak. Latin Amerika ve Uzak Doğu Asya’dan gelmekte olan heyetler var. Yurtdışından gelen yardımların ve ekiplerin koordinasyonu için İstanbul ve Antalya havalimanlarında büyükelçiler görev yapıyor.”