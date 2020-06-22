MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇankırı’da TIR'ın çarptığı üst geçit çöktü
GeriGündem Çankırı’da TIR'ın çarptığı üst geçit çöktü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ÇANKIRI (İHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

Çankırı’da TIR'ın çarptığı üst geçit çöktü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çankırı’da TIR'ın çarptığı üst geçit çöktü
Abone Olgoogle-news

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bir tırın çarptığı üst geçidin çökmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinde paletli kepçe taşıyan bir tır, Çerkeş ilçesinde bulunan üst geçide takıldı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin Samsun istikametinde bulunan kısmı çökerken tır ve iş makinesi enkazın altında kaldı. Çökme sonrasında İstanbul- Samsun istikameti trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, İstanbul-Samsun kara yolunda seyreden araçları farklı istikamete yönlendirdi. Kaza sonrasında yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza esnasında üst geçitte kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
Ulaşıma kapanan yolda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle