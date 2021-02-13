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Gündem
Ayhan ACAR - DHA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 19:16 | Son Güncelleme:

Caniler! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

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Caniler! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar
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Bartın'ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda, tüfekle vurdukları hamile karacanın derisini yüzerken yakalanan 5 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyü Karabuğar mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığı ihbarını üzerine Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Yapılan aramalarda kaçak ve belgesiz avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Caniler Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

Karacayı tüfekle vurduktan sonra ağaca asarak, derisini yüzmeye çalışan 5 kişinin avda kullandığı 4 tüfek ile 2 bıçağa el konuldu. Ekiplerin yaptıkları incelemede, hamile karacanın ikiz yavrusunun da öldüğü belirlendi. 5 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de toplam 30 bin lira idari para cezası kesildi.

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