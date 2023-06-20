Cani sevgilisi çıktı

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İZMİR Bayraklı’daki iki katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova’yla Ruslan Kerimov adlı erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları, geçen cumartesi günü durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, derin dondurucuda parçalara ayrılmış 4 kişinin cesedini buldu. Ceset parçaları, otopsi için Adli Tıp’a götürüldü. Cesetler parçalandığı için işlemlerin 2 ya da 3 gün kadar sürebileceği, hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi. Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisi Saparmurat Haliyev’in yakalanması için özel ekip kuruldu.

YAKALANDI

Polis ekipleri, Gülkamar Hanimova’nın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Saparmurat Haliyev’i bulmak için özellikle Türkmenistan uyruklu kişilerin kaldığı evlere baskın yaptı. Haliyev, dün gece Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti olan bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan Haliyev ifadesinde cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti.

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Öte yandan Saparmurat Haliyev’in maktulleri olay öncesi ilaçlı içecekle uyuttuğu da iddia edildi. Hasta ve çocuk bakıcılığı yapan Hanimova, kızları ile Kerimov’un haftada 1 gün, cesetlerinin bulunduğu evde, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi. Kerimov’un da Laçin Geldiyazova’yla sevgili olduğu iddia edildi.