×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cani sevgilisi çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Gülkamar Hanimova#Leyla Geldiyazova#Laçin Geldiyazova
Cani sevgilisi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

‘Derin dondurucuda 4 ceset’ dehşetinde detaylar ortaya çıktı. Dün yakalanan Türkmenistanlı katil zanlısının, katlettiği 4 kişiyi olay öncesi ilaçlı içecekle uyuttuğu, öldürdüğü Gülkamar Hanimova ile de sevgili olduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

İZMİR Bayraklı’daki iki katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova’yla Ruslan Kerimov adlı erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları, geçen cumartesi günü durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, derin dondurucuda parçalara ayrılmış 4 kişinin cesedini buldu. Ceset parçaları, otopsi için Adli Tıp’a götürüldü. Cesetler parçalandığı için işlemlerin 2 ya da 3 gün kadar sürebileceği, hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi. Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisi Saparmurat Haliyev’in yakalanması için özel ekip kuruldu.

YAKALANDI

Polis ekipleri, Gülkamar Hanimova’nın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Saparmurat Haliyev’i bulmak için özellikle Türkmenistan uyruklu kişilerin kaldığı evlere baskın yaptı. Haliyev, dün gece Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti olan bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan Haliyev ifadesinde cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti.

Haberin Devamı

Öte yandan Saparmurat Haliyev’in maktulleri olay öncesi ilaçlı içecekle uyuttuğu da iddia edildi. Hasta ve çocuk bakıcılığı yapan Hanimova, kızları ile Kerimov’un haftada 1 gün, cesetlerinin bulunduğu evde, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi. Kerimov’un da Laçin Geldiyazova’yla sevgili olduğu iddia edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülkamar Hanimova#Leyla Geldiyazova#Laçin Geldiyazova

BAKMADAN GEÇME!

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava