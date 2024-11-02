Canı pahasına yakaladı... 3 ton 758 kilo uyuşturucuya el koyuldu: 17 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 17-31 Ekim tarihleri arasında Esenyurt, Kadıköy, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçelerinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 3 ton 910 gram metamfetamin, 156 kilo 15 gram skunk ve 86 kilo 200 gram eroin olmak üzere toplam 3 ton 758 kilo 125 gram uyuşturucuya el koyuldu.

Operasyonlarda, DJ Kaan Öktem ile şarkıcı Deniz Seki’nin tutuklandığı dönemde yakalanıp 10 yıl hapis yatan Baki Cengiz Uyaran’ın da arasında bulunduğu 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. DJ Öktem ile örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Uyaran’ın da arasında bulunduğu 17 kişi sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. 8 şüpheli hakkındaki işlemler ise devam ediyor.

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DJ Kaan Öktem

SİNYAL TESPİT CİHAZI KULLANMIŞLAR

Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin dört katlı bir villada uyuşturucu dönüştürme merkezi kurduğu, her katta farklı bir işlemin yapıldığı ve kömüre emdirilmiş metanfetaminin satışa hazır hale getirildiği ortaya çıktı. Ayrıca, evde yapılan aramalarda, şüphelilerin yakalanmamak için sinyal tespit cihazı aldıkları ve dinleme veya izlenmeye karşı önlem aldıkları tespit edildi.

ÜSTÜNDEKİ ZEHİR ‘ARES’İ ÖLDÜRDÜ

Operasyon sırasında evde üç şüpheli bulunuyordu. Özel harekât polisleri, polis köpeği ‘Ares’ ile operasyona katıldı. Şüphelilerden biri çatıdan, diğeri villanın ikinci katından aşağı atladı. Son şüpheli ise ‘Ares’ tarafından ısırılarak yakalandı. Ancak uyuşturucu dönüştürme işlemi yapan şüphelinin üzerindeki kimyasallar nedeniyle ‘Ares’ zehirlendi ve şoka girerek hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alınırken, Ares otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

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110 SOKAK SATICISI GÖZALTINDA

Son 7 gün içinde İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 110 kişi gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan 67 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.