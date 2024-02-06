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Cani meslektaş

Güncelleme Tarihi:

#KONYA#Güneysınır#Ali Osman Kurt
Cani meslektaş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 07:00

Çay ocağı işletmecisi Ali Osman Kurt, daha önce kavga ettiği meslektaşı Yıldırım Uyan’ı otomobiliyle çarpıp döverek öldürdükten sonra cesedini gömdü.

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KONYA Güneysınır’da oturan çay ocağı işletmecisi Ali Osman Kurt (30) ile meslektaşı Yıldırım Uyan (42), 17 Ocak günü tartışıp kavga etti. Uyan, kavgada sert bir cisimle Kurt’un başına vurarak yaraladı. Taraflar bu olay üzerine birbirinden şikâyetçi oldu. Ali Osman Kurt, 1 Şubat günü de otomobiliyle cadde kenarında yürüyen Yıldırım Uyan’a çarptı. Kurt, yola savrulan Uyan’ı sopayla dövüp el ve ayaklarını bağladı. Ardından otomobiline alarak dağlık araziye götürdü. Öldüğünü anlayınca da Uyan’ın cesedini gömdü.

CESEDİNİ YAKMAK İSTEMİŞ

Yıldırım Uyan’ın babası Ali Uyan, 3 Şubat günü, polis merkezine giderek oğlu Yıldırım Uyan’dan 2 gündür haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine çevresindekilerin ifadesine başvuran polis, Uyan’ın en son Bozkır Caddesi’nde görüldüğünü belirledi. Caddedeki kameraları inceleyen ekipler, Kurt’un otomobiliyle Uyan’a çarpıp dövdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Kurt’un, çarptıktan sonra otomobiline bindirdiği Uyan’ı, ahırına götürüp bağladığı, yaklaşık 4 saat boyunca döverek işkence yaptığı belirlendi. Uyan’ın otopsi raporunda vücudundaki bütün kemiklerin kırık; yüzü, omzu ve kalçasında da yanık olduğu saptandı. Kurt, ifadesinde Uyan’ı geçmişten kaynaklanan husumetten dolayı dövdüğünü belirterek “Yakmaya çalıştım, ancak olmadı. Yakmaya çalıştığım yerin 800 metre ilerisinde bir çukur kazarak gömdüm” dedi. Kurt’un, gösterdiği yerde Uyan’ın cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Kurt, tutuklandı.  

 

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#KONYA#Güneysınır#Ali Osman Kurt

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