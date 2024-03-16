Cani babaya müebbet istendi

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İSTANBUL Arnavutköy’de yaşayan ilahiyat fakültesi mezunu Hüseyin Keskin’in çocukları V.K., E.E. ve H.G.A. 2016 yılında polise başvurarak, babalarının 2003 yılında kardeşleri Armağan’ı öldürdüğünü ve olayı gizlediğini ihbar etti. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, 2003’te öldürüldüğü iddia edilen Armağan bebekle ilgili 2010 yılında ölüm kaydı tutulduğunu tespit etti. Savcılığın koordinasyonunda yapılan soruşturma tam 6 yıl sürdü. Hüseyin Keskin, 9 Haziran 2022’de gözaltına alındı. Oğlunu öldürmediği ancak kendisinin gömdüğünü söyledi.

Hüseyin Keskin oğlunu başka bir bebeğin mezarının üzerine defnettiğini anlattı. Polisler mezarda yaptıkları kazıda iki bebeğe ait kemikler buldu. Çocuklardan biri DNA testine göre Hüseyin Keskin’in oğlu Armağan’dı. Hüseyin Keskin bu tespitin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı ve Hüseyin Keskin’in çocuğunu kasten öldürdüğünü iddia etti. Hüseyin Keskin’in olayı gizlemek için bebeği kendisinin kefenlediğini, cenaze namazını tek başına kıldığını ve bir arkadaşıyla birlikte mezarlığa giderek başka bir bebeğin mezarına defnettiğini anlatan savcı, müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

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15 aylık Armağan bebeğin cesedi, başka bir bebek mezarına gömülü halde bulunmuştu. Hüseyin Keskin’in işlediği iddia edilen cinayet, 3 çocuğunun 8 yıl önce yaptığı ihbar üzerine ortaya çıkmıştı.

‘BUNLARIN HEPSİ İFTİRA’

Savcının ardından söz alan Hüseyin Keskin, “Söyledikleri gibi vahim bir durum varsa niye 2016 yılına kadar beklemişler, anlamakta zorlanıyorum. Bir insanın evlatları tarafından lağım çukuruna atılması tarihte görülmüş bir şey değil. Bunların hepsi iftira, kumpas, tiyatro oyunudur” dedi.

Mahkeme heyeti Hüseyin Keskin’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.