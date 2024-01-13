Candan kardeşlerin çetesine dördüncü dalga operasyon... 6 kişi daha yakalandı

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Meslekten ihraç edilen eski polis Onur Apaydın’ın kurduğu çete, devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuz araç aldıklarını iddia ederek vatandaşları dolandırdı. Yaklaşık 50 kişiyi 100 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen çeteye yönelik ilk operasyon 2021 Haziran ayında gerçekleşti. Bu operasyonda gözaltına alınan 24 kişinin tamamı tutuklandı. İkinci dalga operasyon geçen yıl mayıs ayında düzenlendi ve 6 kişi gözaltına alındı. Bunlardan Onur Apaydın’ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, biri ise serbest kaldı. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çeteye yönelik üçüncü dalga operasyonu, çetenin kara paralarını akladıkları öne sürülen sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlere yönelik gerçekleştirildi. Candan kardeşler ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınarak tutuklandı. Nihal Candan’ın poliste üç, Bahar Candan’ın ise iki kaydının olduğu ortaya çıktı.

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6 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Polis ekipleri, çeteye yönelik araştırmalarını sürdürdü. Çetenin içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Berk E., Şahin B., Barış V., Ali K., Ebu B.G. ve Ahmet Y.Ç. geçen çarşamba günü düzenlenen dördüncü dalga operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 30 suç kayıtları çıkan çete üyeleri emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ÇETENİN VİTRİNİ GİBİLERDİ

- İddialara göre, Nihal ve Bahar Candan kardeşler Onur Apaydın ve adamlarının dolandıracağı kişilerle yaptığı yemekli toplantılara da katıldı. Çete iki kız kardeşi adeta vitrin gibi kullanarak mağdurların güvenini kazandı.