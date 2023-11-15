Candan kardeşlere kara para gözaltısı

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Yaklaşık 13 kişiden 10 milyon TL topladıkları tespit edilen çeteye yönelik 3 Mayıs’ta operasyon düzenlendi ve 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Onur Apaydın’ın da arasında olduğu 5’i tutuklandı, biri ise adli kontrolle serbest kaldı.

ÇETENİN VİTRİNİ GİBİYDİLER

Polis ekipleri bu operasyonun ardından Onur Apaydın’ın dolandırıcılıkla elde ettiği paranın izini sürmeye başladı. Soruşturma, Onur Apaydın’ın kız arkadaşı Nihal Candan ve kız kardeşi Bahar Candan’a kadar uzandı. Polis ekipleri Nihal Candan’ın ismini Gülnihal olarak değiştirdiğini belirledi. İki fenomen isim, paraların aktarıldığı diğer isim olduğu ileri sürülen Hacı İsrafil Sağlam’la birlikte gözaltına alındı. Nihal Candan’ın poliste 3, Bahar Candan’ın ise 2 kaydının olduğu ortaya çıktı. İddialara göre, Nihal ve Bahar Candan kardeşler Onur Apaydın ve adamlarının dolandıracağı kişilerle yaptığı yemekli toplantılara da katıldı. Çete iki kız kardeşi adeta vitrin gibi kullanarak mağdurların güvenini kazandı.

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