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Candan kardeşlere çetenin kasası suçlaması

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Onur Apaydın
Candan kardeşlere çetenin kasası suçlaması
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 07:00

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eski polis Onur Apaydın’ın kurduğu dolandırıcılık çetesine geçen mayısta operasyon düzenlemişti. Apaydın ile 4 kişi tutuklanmış 1 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı.

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Polis, çetenin dolandırıcılıkla elde ettiği paranın izini sürünce Apaydın’ın sosyal medya fenomeni kız arkadaşı Nihal Candan ve kız kardeşi Bahar Candan’ın ismine ulaşmıştı. İki fenomen isim önceki gün gözaltına alınmıştı.

Dosyada yer alan bir suç duyurusunda, Orhan Apaydın’ın Nihal Candan’ın sevgilisi olduğu belirtilerek, “Bahar Candan ve kız kardeşi Nihal Candan organize suç örgütünün gizli kasasıdır. Hedef mağdurlara güven telkin edilmesi amacıyla doktor, avukat, polis, sosyal medya fenomeni Bahar-Nihal Candan gibi birçok tanınır isim aktif rol oynuyor” denildi. Geceyi nezarette geçiren Bahar ve Nihal Candan, dün sorguya alındı.

ÜNLÜLERİN DOKTORU ARANIYOR

Operasyonda ünlülerin doktoru olarak bilinen, kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanı Op. Dr. Refik Ersin E.’nin çetenin kilit ismi olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Refik Ersin E. çeteye dolandırılacak kişilerin bulunmasını sağladı. Yurtdışına kaçan Refik Ersin E. aranıyor.

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Candan kardeşlere çetenin kasası suçlaması

 

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Onur Apaydın

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