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Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale) (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Çanakkale'nin Maltepe Köyü'nde karantina süresi uzatıldı

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Çanakkale'nin Maltepe Köyü'nde karantina süresi uzatıldı
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe Köyü'nde 14 gün önce başlanan, süresi bugün dolacak karantina uygulaması 24 Nisan'a uzatıldı.

Çan'a bağlı, 390 nüfuslu Maltepe köyünde 29 Mart günü saat 22.00 itibarıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekipleri, köy girişinde barikat kurarak nöbet tutmaya başladı. Bu süreçte köylülerin telefonla Çan ilçesindeki yakınlarına verdikleri siparişler, köy girişinde jandarma ve muhtar Hüseyin Ekin tarafından teslim alınarak sahiplerine teslim edildi.

Köylüler, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirdi, gün içinde balkonlara çıkarak temiz hava aldı. Hayvanları olanlar ise yem ve su vererek, sağım yapmak için ilgilendi. Maltepe köyünde bugün saat 22.00'de dolacak 14 günlük karantina süresinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.

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