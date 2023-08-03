Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-8’ tarafından lastik bot içinde Afganistan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.