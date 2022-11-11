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Ezine'nin Dalyan kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±nda yer alan ve kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± 1997 ile 2009 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Alman ekip tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 2 bin 400 yÄ±llÄ±k liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde Ã§alÄ±ÅŸmalar, 2011'den beri Ankara Ãœniversitesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Erhan Ã–ztepe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ekiple sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± ve MÃ¼zeler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n izniyle ve maddi desteÄŸinin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk Tarih Kurumu, Ankara Ãœniversitesi ve Ä°Ã‡DAÅž A.Åž. desteÄŸiyle Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2022 Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olarak 30 kiÅŸilik ekiple devam ediyor. Bu yÄ±lki kazÄ±larda ise dikkat Ã§eken buluntulardan biri, 1900 yÄ±llÄ±k 2 atÄ±k su kanalÄ± oldu.

Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda 12'nci sezonun iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen KazÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–ztepe, "Bu sÃ¼reÃ§te artÄ±k aktif kazÄ± sezonunun sonuna gelmek Ã¼zereyiz. Bundan sonra baÅŸka Ã§alÄ±ÅŸmalarla kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecek. 2022 yÄ±lÄ±nda bizden Ã¶nceki Alman araÅŸtÄ±rma ekibinin bir kÄ±sÄ±m itibariyle araÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olduÄŸu 'aÅŸaÄŸÄ± agora' dediÄŸimiz bÃ¶lgede eski sondajlarÄ± birleÅŸtirerek, aÃ§Ä±lmamÄ±ÅŸ alanlarÄ± aÃ§Ä±p, geniÅŸlettik ve yeni veriler elde ettik. Bunlardan bir tanesi, 2 atÄ±k su kanalÄ±nÄ±n giriÅŸine ulaÅŸmÄ±ÅŸ olmamÄ±z. Bu kanallar Ã¶nemli. Antik dÃ¶nemde Ã¶zellikle Roma dÃ¶neminde bu atÄ±k su kanallarÄ± taÅŸ duvar Ã¶rgÃ¼ler ve taÅŸ kanallar ÅŸeklinde oluÅŸturulmuÅŸ kanallardÄ±r. PiÅŸmiÅŸ toprak borularla taÅŸÄ±nan temiz su kullanÄ±ldÄ±ktan sonra bu kanallarla deÅŸarj edilir. Bu 2 kanaldan bir tanesi yÃ¼zeye 1,5- 2 metre derinlikte, diÄŸeri ise yÃ¼rÃ¼me zemininden yaklaÅŸÄ±k 5,5- 6 metre aÅŸaÄŸÄ±da. UlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2 kanal iÃ§erisinde gelecek yÄ±l ilgili uzmanlarla Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Ä°Ã§eri kamera salarak tonozlar Ã¼zerinde devam ettiÄŸini gÃ¶rme imkanÄ±mÄ±z oldu. Oradan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en kaba veriler, bize Ã§ok farklÄ± yÃ¶nlerde, yÃ¼rÃ¼me zeminin altÄ±nda bir altyapÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterdi" dedi.

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'MODERN DALYAN KÃ–YÃœNDE KANALÄ°ZASYON SÄ°STEMÄ° YOK'

Gelecek yÄ±l atÄ±k su kanallarÄ±nÄ±n iÃ§inde temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Ã–ztepe, "Belki iÃ§eride atÄ±k suyla gelen, milin iÃ§ine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olan Ã§eÅŸitli bulgulara rastlama imkanÄ±mÄ±z olacak. O bulgurlar aynÄ± zamanda bize, o olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemle ilgili de bilgiler sunabilecek. Bu tip tapÄ±nak alanlarÄ±ndaki Ã§Ã¶plÃ¼kler, atÄ±k su kanallarÄ±, Ã¶zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k buluntularÄ±n Ã¼zerinden bilgi vermek aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli. Biz bu alanÄ±n temizliÄŸini yaptÄ±ktan sonra korumasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Gelecek yÄ±l belki daha fazla bilgi sahibi olma imkanÄ±nÄ± bulacaÄŸÄ±z. Bu kanallar bÃ¼yÃ¼k ihtimalle 1800-1900 yÄ±llÄ±k civarÄ±nda. Åžu anda iÃ§inde bulunduÄŸumuz modern Dalyan kÃ¶yÃ¼nde kanalizasyon sistemi yok ama yaklaÅŸÄ±k 1800-2000 yÄ±l aralÄ±ÄŸÄ±ndaki bu antik kentte, kanallarÄ±n yapÄ±lma evresini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek sÃ¶ylersek kanalizasyon sisteminin olmasÄ± Ã§ok gÃ¼zel bir bulgu. TapÄ±nak bÃ¶lgesi, cadde kenarÄ±, aÅŸaÄŸÄ± agoranÄ±n zemininde bu tip kanallarÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu da bize bÃ¼tÃ¼n kentin altÄ±nda bilmediÄŸimiz baÅŸka bir mimari oluÅŸumun varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶steriyor. BugÃ¼n belki modern kentlerde, metropollerde karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸimiz kanal sistemi Alexandria Troas'Ä±n altÄ±nda sÃ¶z konusu. Bu detay toplum iÃ§in ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olabilir ancak bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Roma kentlerinde beklenebilecek bir durum. Bu da teraslar Ã¼zerinde yÃ¼kselmekte olan antik kent iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Alexandria Troas, kendi dÃ¶neminin bir metropolÃ¼" diye konuÅŸtu.

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