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Çanakkale'de ticari araçtan 16 kaçak göçmen çıktı

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#Çanakkale#Göçmen#Jandarma
Çanakkalede ticari araçtan 16 kaçak göçmen çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 11:01

Çanakkale’de jandarma tarafından durdurulan 7 kişilik ticari araç içinde 16 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Gülpınar Köyünde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 kişilik 34 FGK plakalı araç içerisinde Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler E.G. ve A.Ş. gözaltına alındı. Araç el konularak yedi emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler E.G. ve A.Ş’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yakalanan 16 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek hazırlığında oldukları ortaya çıktı.

Çanakkalede ticari araçtan 16 kaçak göçmen çıktı

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#Çanakkale#Göçmen#Jandarma

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