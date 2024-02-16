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Çanakkale'de sürüklenen 13’ü çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı

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#Çanakkale#Göçmen#Ayvacık
Çanakkalede sürüklenen 13’ü çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 10:46

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13’ü çocuk 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Şubat’ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-28’ gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen lastik bot içerisindeki 13’ü çocuk 24 kaçak kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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#Çanakkale#Göçmen#Ayvacık

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