Çanakkale'de sürüklenen 13’ü çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Şubat’ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-28’ gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen lastik bot içerisindeki 13’ü çocuk 24 kaçak kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.