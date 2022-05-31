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Çanakkale'de rüşvet operasyonu! Çan Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltına alındı

#Çanakkale#Çan#Bülent Öz
Çanakkalede rüşvet operasyonu Çan Belediye Başkanı Bülent Öz gözaltına alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah operasyon düzenledi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZ İLE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

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#Çanakkale#Çan#Bülent Öz

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