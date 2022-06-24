Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel ile müdahale ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaesi sonucu kontrol altına alındı. 1 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.