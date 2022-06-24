Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

#Çanakkale#Yenice#Orman Yangını
Çanakkalede orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken kontrol altına alındığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel ile müdahale ediliyor.

Gözden Kaçmasın

Marmaris yangınında 3üncü gün... Kundakçı tutuklandıMarmaris yangınında 3'üncü gün... Kundakçı tutuklandıHaberi görüntüle

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaesi sonucu kontrol altına alındı. 1 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Yenice#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar

BAKMADAN GEÇME!

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar