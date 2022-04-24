Çanakkale'de nefes kesen anlar! SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi

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Morto Koyu’nda bulunan Şehitler Abidesi’ndeki anma programına katılan protokol üyeleri, tören sonunda seyir terasına geçerek Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşunu seyretti. F-16 savaş uçağının Şehitler Abidesi’nde yaptığı gösteri nefes kesti.



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Gösteri Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında gerçekleşti. Uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı görev yaparken, sunumu ise Üsteğmen Alper Şen gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK ÇANAKKALE'DE ÇOCUKLAR İÇİN UÇTU

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapıldığı Anadolu Hamidiye Tabyası semalarında çocuklar için uçuş gerçekleştirdi.



SOLOTÜRK uçuşunu çocuklar aileleriyle birlikte nefeslerini tutarak izledi. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Boğazı semalarındaki SOLOTÜRK uçuşu sırasında ortaya güzel görüntüler çıktı.