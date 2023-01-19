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Çanakkale'de lodos Sarıçay'da 'ölü yosunları' artırdı

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#Sarıçay#Yosun#Çanakkale
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 10:00

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan lodos, 300 balıkçının teknesini bağladığı Sarıçay'daki ölü yosun ve otları artırdı. Lodosla taşınan ölü yosunlar, çayda adacık oluşturdu. Çanakkale Deniz Ürünleri Küçük Balıkçıları Koruma Derneği Yöneticisi Ümit Aksaç, “Sarıçay'ın içine giren lodos ve batı rüzgarları sandallarımıza zarar vermeye başladı. Bu konuda büyük sıkıntılarımız var. Bu ölü ot ve yosunlar İnönü Caddesi'ndeki köprünün yakınlarında ada oluşturmaya başladı. Sıkıntımız daha da büyümeye başladı" dedi.

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Çanakkale'de kenti ikiye bölen ve 300'e yakın balıkçının teknesini bağladığı yer olan Sarıçay'ın içi, yaklaşık 1 ay önce etkili olan batı rüzgarlarının sürüklediği deniz dibinden kopan ölü yosun ve otlarla doldu. Girişinden yaklaşık 100 metre içeri kadar Sarıçay'ın dibini kaplayan ölü ot ve yosunlar, balıkçıları zor durumda bıraktı. Sabah denize açılmak isteyen balıkçıların tekneleri, ölü yosun ve otlara saplanıyor. Ayrıca bazı teknelerin motorları, soğutma sistemlerinin içinin ot ve ölü yosunla tıkanması sonucu arızalanıyor. Kentte 2 gündür etkili olan lodos fırtınası ise Sarıçay'ın içindeki ölü yosunların artmasına neden oldu. Artan ölü yosunlar içe Sarıçay'ın bir bölümünde adacık oluştu.

Çanakkalede lodos Sarıçayda ölü yosunları artırdı

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Sarıçay'a giren ölü yosun ve otların 2 gündür devam eden lodos nedeniyle etkisini artırdığını söyleyen Çanakkale Deniz Ürünleri Küçük Balıkçıları Koruma Derneği Yöneticisi Ümit Aksaç, "Bu bize daha da büyük sıkıntı getirmeye başladı. Teknelerimiz denize çıkamadığı gibi Sarıçay'ın içine giren lodos ve batı rüzgarları sandallarımıza zarar vermeye başladı. Bu konuda büyük sıkıntılarımız var. Bu ölü ot ve yosunlar İnönü Caddesi'ndeki köprünün yakınlarında ada oluşturmaya başladı. Sıkıntımız daha da büyümeye başladı. Acilen yardım bekliyoruz. Sarıçay'ın artık güzel bir çay olmasını istiyoruz. Sarıçay artık balıkçılarımızın 'çileli çayı' olmaya başladı. Bu otun tamamen Sarıçay'ı sarmasından dolayı balıkçılarımız denize çıkamamaktadır. Denize çıkamayan balıkçılarımıza bu durum maddi sorunlar yaşatmaktadır" dedi.

 

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#Sarıçay#Yosun#Çanakkale

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