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Çanakkale'de ele geçirildi! Bağ evine operasyon

#Bağ Evi#Operasyon#Çanakkale
Çanakkalede ele geçirildi Bağ evine operasyon

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, bağ evine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 1355 litre sahte şarap ile 4 litre sahte rakı ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada'daki bağ evinde şarap üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Bağ evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1355 litre sahte kırmızı şarap, 4 litre sahte rakı, 1 elektrikli üzüm sıkma makinesi, 1 üzüm pres makinesi, 1 tıpa makinesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. hakkında işlem başlatıldı.

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#Bağ Evi#Operasyon#Çanakkale

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