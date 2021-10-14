Çanakkale'de ele geçirildi! Bağ evine operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada'daki bağ evinde şarap üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Bağ evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1355 litre sahte kırmızı şarap, 4 litre sahte rakı, 1 elektrikli üzüm sıkma makinesi, 1 üzüm pres makinesi, 1 tıpa makinesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K. hakkında işlem başlatıldı.
İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Aşk bitti, 150 bini geri ver!
Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!